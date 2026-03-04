Сын Хаменеи стал новым Верховным лидером Ирана

Совет аятолл Ирана объявил Моджтабу Хаменеи, сына покойного Али Хаменеи, следующим Верховным лидером страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

Официального подтверждения этой информации от властей пока нет.

Смерть аятоллы Али Хаменеи была подтверждена 1 марта. Он погиб в результате атак США и Израиля на Иран. В ходе атаки также погибли четыре члена его семьи - дочь, зять, внук и одна из невесток.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.