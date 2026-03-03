Иран пригрозил сжигать все танкеры

Советник командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Сардар Джаббари заявил, что Иран намерен жестко реагировать на попытки судоходства через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, по его словам, Тегеран готов принимать радикальные меры в случае дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

"Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион", - заявил Джаббари.

Он также отметил, что Иран готов "нанести удары по всем нефтепроводам в регионе", чтобы остановить экспорт нефти с Ближнего Востока.

Ормузский пролив является одним из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти, через который проходит значительная часть глобальных поставок энергоресурсов.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.