Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя

Кувейтские войска по ошибке сбили три американских истребителя.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования США.

"Все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, были безопасно эвакуированы и находятся в стабильном состоянии. Кувейт признал свою ошибку, и мы благодарны усилиям кувейтских сил обороны и их поддержке в этой продолжающейся операции", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что в Кувейте потерпели крушение американские истребители F-15.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.