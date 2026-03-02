Достойная уважения позиция Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Соседний Иран и регион Ближнего Востока оказались в эпицентре трагических событий, сопровождающихся человеческими жертвами, резким ростом напряженности и угрозой перерастания кризиса в еще более масштабное кровопролитие. В этих условиях особое значение приобретают действия государств, способных сохранить хладнокровие, политическую субъектность и верность международному праву. Азербайджан в очередной раз продемонстрировал именно такой подход - взвешенный, независимый и гуманистический.

Так, Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с трагической гибелью Верховного лидера Али Хаменеи. В послании была выражена глубокая скорбь, а также слова поддержки и пожелания терпения и стойкости дружественному и братскому иранскому народу. Этот шаг имел не только протокольное, но и принципиальное значение, подтвердив, что Баку исходит прежде всего из гуманитарных и моральных ценностей, даже в условиях крайне сложной геополитической конъюнктуры.

В тот же день состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Азербайджанская сторона выразила серьезную обеспокоенность трагическим обострением ситуации, передала соболезнования в связи с гибелью верховного лидера ИРИ и мирных граждан, а также подчеркнула необходимость скорейшего прекращения военных действий.

Принципиально важно, что вновь было четко и недвусмысленно заявлено: территория Азербайджана не может и не будет использоваться какой-либо страной против соседнего и дружественного Ирана. Это заявление - последовательная линия, подтвержденная всей практикой внешней политики Баку. На этом фоне особенно показательно, что Азербайджан, имея союзнические отношения с Израилем и недавно подписав Хартию о стратегическом партнерстве с США, демонстрирует способность проводить по-настоящему самостоятельный курс.

Речь идет не о балансировании ради баланса, а о зрелой дипломатии сильного государства, которое выстраивает отношения с партнерами, опираясь на собственные национальные интересы, международное право и уважение к человеческой жизни. В целом отмечу, что активность азербайджанской дипломатии в эти дни носила по-настоящему многосторонний характер.

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлэм Альбаресом Буэно. В ходе беседы была подчеркнута важность сохранения региональной стабильности и ключевая роль дипломатических каналов в предотвращении дальнейшей эскалации. Аналогичные акценты прозвучали и в разговоре с министром иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, где стороны особо отметили приоритет защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.

Отдельного внимания заслуживает диалог с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Заид Аль Нахайяном. Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных жителей в ОАЭ в результате эскалации на Ближнем Востоке, тем самым подтвердив, что Баку последовательно исходит из принципа неделимости гуманитарной ответственности.

В этом же ряду стоит и телефонный разговор Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Канады Анита Ананд. Канадская сторона выразила благодарность Азербайджану за содействие транзитному проходу граждан Канады через территорию республики во время военной эскалации в Иране в июне прошлого года. Отмечалось, что оперативная и гуманитарная поддержка Баку в тот период была высоко оценена и оставила прочное позитивное впечатление.

В этой связи укажу на то, что через пограничный пункт пропуска Астара были эвакуированы десятки иностранных граждан - из Бразилии, Польши, Китая, Непала, Индии, ОАЭ, Франции, Туниса, Турции и Таджикистана. Всем им азербайджанская сторона обеспечила необходимые условия для безопасного пересечения границы. Более того, было принято решение об эвакуации в направлении Азербайджана персонала посольства Сербии, что является наглядным свидетельством высокого уровня доверия к нашей стране.

В совокупности все эти шаги формируют целостную картину: в условиях, когда в регионе гибнут люди, рушатся привычные механизмы безопасности и вновь вспыхивает кровопролитный конфликт, Азербайджан сумел показать пример подлинно независимой, честной и ответственной внешней политики. Политики, в которой слова не расходятся с делами, а национальные интересы не противопоставляются гуманитарным ценностям.

Нет сомнений, что подобная принципиальная, открытая и ориентированная на диалог линия Азербайджана будет способствовать дальнейшему укреплению международного авторитета Азербайджана. В мире, уставшем от двойных стандартов и силовых сценариев, именно такие государства воспринимаются как надежные партнеры, посредники и источники стабильности. И нынешние действия официального Баку лишь подтверждают: Азербайджан уверенно занимает это место на мировой политической арене.