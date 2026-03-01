Гороскоп на 1 марта

Сегодня в гороскопе будут преобладать два главных тренда: стремление к независимости и тяга к справедливости. Если в ваших отношениях с любимым человеком наметились какие-то проблемы, пусть даже микроскопические, то лучше денек отдохнуть друг от друга и не встречаться. Ну а если встретились, то хотя бы избегайте острых вопросов - день склоняет к спорам, и в запале вам вдруг может показаться, что лучшим решением станет разрыв. Для работы этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию - все это не лучший фон для ведения ответственных дел, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в делах Овен будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь - однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Овну сегодня лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Телец

Сегодня у Тельца день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим "чем-то" окажется рабочий стол, а может быть, Тельцу пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Телец сегодня имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное. А вот в общении с окружающими сегодня следует быть очень осторожным в словах и выражениях - может полыхнуть...

Близнецы

Сегодня Близнецы будут находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Им может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Близнецов. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Близнецам сегодня стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется им таким забавным!

Рак

Сегодня в делах Рак способен на решительные, даже радикальные, меры - особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, он будет настроен семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Рак необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же - его боевой настрой поможет ему сегодня решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Лев

Сегодня во Льве может проснуться критик. Причем критичность Льва будет в меньшей степени направлена на себя и в большей - на всех остальных. Льву может казаться, что его замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Льва сегодня пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что ему решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.

Дева

Сегодня существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Деву свои дела или даже сделать крайней в каких-то вопросах! Они почувствуют ее податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Дева сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день сегодня ей суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Весы

Сегодня весь день Весы могут ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, их будет поджимать время, а может быть - подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Весам вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Весы могут сделать сегодня, - это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Скорпион сегодня способен далеко вырваться вперед! Этот день ему стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.

Стрелец

Сегодня у Стрельца будет обострено чувство справедливости! Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо "покачать права", а заодно и поставить обидчика на место. Однако Стрелец сегодня способен увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.

Козерог

Сегодня Козерог весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Козерогу сегодня ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Козерог может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде - вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Водолей хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие сегодня тоже оценят в Водолее честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Рыбы

Сегодня в каких-то вопросах Рыбам для достижения нужного результата придется говорить то, что от них ждут, а не то, что они думают на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах - тем более. Сегодня, выложив все напрямую, Рыбы рискуют навредить и делу, и себе. Если же они воздержатся от комментариев, то вполне способны оказаться в выигрыше.