Арагчи поговорил с главой МИД Пакистана

Иран решительно осуждает израильские и американские авиаудары по стране.

Как сообщает Day.Az, министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил об этом сегодня в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.

По его словам, Иран использует все свои оборонные и военные возможности для защиты своей территории.

Арагчи призвал все региональные и мусульманские страны приложить усилия для того, чтобы военные авиаудары по Ирану были прекращены.

В телефонном разговоре заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар также осудил военные авиаудары по Ирану.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.