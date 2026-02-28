Турция не оказывала поддержку в атаках на Иран

Управление по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергло утверждения о том, что республика якобы оказала поддержку атакам на Иран, и что ее территория может использоваться в конфликте третьими сторонами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, что Турция оказала поддержку в недавних нападениях на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение. Турецкая Республика не допустит использования своих воздушных, наземных или морских элементов, включая воздушное пространство, в оперативных целях и в пользу сторон в любом конфликте или войне, участником которой она не является. Это один из основополагающих принципов внешней политики и безопасности нашей страны", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям.

Отмечается, что "суверенные права Турции на воздушное пространство, землю и море являются полными и неоспоримыми", а вся деятельность, связанная с суверенными территориями, осуществляется исключительно в соответствии с оценками органов национальной безопасности Турции.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.