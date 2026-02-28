Иран перекрыл Ормузский пролив

Нефтегрузовые суда в Ормузском проливе на юге Ирана практически полностью прекратили движение.

Как передает Day.Az, об этом сообщают СМИ со ссылкой на агентство Fars и данные международных систем мониторинга. По их данным, скорость танкеров в районе пролива снизилась до нуля.

Отметим, что на данный момент пролив является единственным морским маршрутом для экспорта нефти из шести стран региона: Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA) на 2026 год, через Ормузский пролив проходит около 20-30% всего объема нефти, потребляемой в мире ежедневно. Кроме того, бассейн Персидского залива, который питает пролив, содержит примерно 48% доказанных мировых запасов нефти и 40% запасов газа.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.