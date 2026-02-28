Макс Ферстаппен заговорил о скором завершении карьеры

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен допустил возможность скорого завершения карьеры в Формуле-1. Голландский гонщик заявил, что не планирует посвящать всю свою жизнь автоспорту и уже сейчас рассматривает варианты ухода из больших гонок.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Motorsport Week, Ферстаппен отметил, что текущий регламент чемпионата не способствует долголетию карьеры, однако это не является главным фактором для принятия решения.

"Я определенно ближе к концу карьеры, это точно. Нынешний регламент, скажем так, не способствует моему долголетию в Формуле-1. Но это не имеет значения. Я уже очень доволен своим путем и могу спокойно оставить все это. У меня есть другие проекты", - заявил гонщик.

Четырехкратный чемпион мира подчеркнул приоритет семейных ценностей над спортивными достижениями в долгосрочной перспективе: "Кому вообще важно в 60 или 70 лет, выиграл ты четыре титула или десять? Я предпочту провести это время с семьей. Жизнь одна, и я не хочу 25 лет из нее провести только в гонках".

Отметим, что несмотря на разговоры о возможном уходе, голландец продолжает доминировать в чемпионате и остается одним из главных претендентов на титул в текущем сезоне. Ранее пилот неоднократно заявлял, что чувствует себя комфортно в "Ред Булле", но не исключал перехода в другие команды или смены деятельности в будущем.