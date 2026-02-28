Цифровой суверенитет личности: Почему инициатива Президента - это спасательный круг для поколения Альфа

Автор: Севиндж Фаталиева, депутат Милли Меджлиса, экс-генеральный докладчик ПАСЕ по вопросам детей

Распоряжение Президента Ильхама Алиева от 27 февраля 2026 года "О мерах по защите детей от вредного контента и негативных воздействий в цифровой среде" - это точка бифуркации для нашего общества. Как политик, годами представлявший Азербайджан в ПАСЕ и непосредственно разрабатывавший международные протоколы детской безопасности, я вижу в этом документе не просто "нормативный акт", а фундамент для сохранения нашей национальной идентичности в эпоху глобальных алгоритмов.

Глобальный кризис "цифрового беспризорничества" Работая над программами защиты детей в Страсбурге, я видела пугающую статистику: современные дети проводят в сети больше времени, чем в школе и с родителями вместе взятыми. Мы столкнулись с феноменом "цифрового беспризорничества", когда ребенок физически находится дома, но ментально - в неконтролируемой, а зачастую и враждебной среде.

Основные риски сегодня эволюционировали:

- Алгоритмическая интоксикация: Соцсети не просто развлекают - они формируют дофаминовую зависимость и навязывают деструктивные модели поведения через рекомендательные ленты, которые невозможно отключить вручную.

- Киберхищничество и теневой контент: Разрыв между развитием технологий и механизмами контроля создал "серые зоны", где дети становятся объектами манипуляций: от кибербуллинга до вовлечения в опасные виртуальные "игры".

- Размывание ценностных ориентиров: Глобальный контент часто игнорирует локальную культуру, подменяя её суррогатами, ведущими к потере связи с корнями и социальной апатии.

Азербайджанская модель: Защита без изоляции

Главное преимущество нашего подхода, закрепленного в Распоряжении, - это его суверенный и человекоцентричный характер. Мы не идем по пути слепого копирования, мы создаем свою систему координат.

1.Национальный код как фильтр: В отличие от западных стран, где регулирование часто носит лишь технический характер, Азербайджан ставит во главу угла сохранение семейных ценностей. Мы защищаем ребенка не "от интернета", а от того, что противоречит нашей этике.

2.Технологическое опережение: Распоряжение стимулирует создание собственных систем фильтрации и верификации. Это делает нас менее зависимыми от политики транснациональных IT-гигантов. Это и есть настоящий цифровой суверенитет.

3.Солидарная ответственность: Это важнейший пункт. Ответственность теперь распределена между государством, провайдером и родителем. Государство создает защищенный "периметр", но ключи от него - в руках семьи. Международные параллели: Мы в авангарде Мой опыт в ПАСЕ позволяет сравнить наше решение с ведущими мировыми кейсами. Мы видим, как Великобритания через Online Safety Act вводит многомиллионные штрафы для платформ, игнорирующих безопасность детей. Мы видим, как Франция жестко ограничивает гаджеты ради ментального здоровья нации. Азербайджан сегодня внедряет эти необходимые стандарты, делая их частью нашей государственной стратегии.

Почему это критично сегодня?

Распоряжение Президента - это стратегическая инвестиция. Мы строим безопасную цифровую гавань, где технологии служат образованию и созиданию, а не разрушению личности. Это решение - не ограничение свободы, а гарантия того, что право ребенка на здоровое развитие будет защищено высшим законом страны. Наше будущее решается не только на полях сражений или в экономических форумах. Оно решается в каждом клике нашего ребенка. И сегодня мы обеспечили этот клик безопасностьюМы живем в эпоху нейросетей и дипфейков. Сегодня ложь выглядит как правда, а деструктивный призыв - как безобидный "челлендж". Если мы не создадим "цифровой щит" сейчас, завтра мы столкнемся с глубоким кризисом самоидентификации молодежи.