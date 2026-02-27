https://news.day.az/society/1818832.html В Азербайджане произошло еще одно землетрясение В Шамахинском районе зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы. Подземный толчок произошёл в 19:12 по местному времени. Землетрясение произошло на глубине 9 км и не ощущалось.
