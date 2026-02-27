В Азербайджане произошло еще одно землетрясение

В Шамахинском районе зарегистрировано землетрясение.

Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.

Подземный толчок произошёл в 19:12 по местному времени.

Землетрясение произошло на глубине 9 км и не ощущалось.