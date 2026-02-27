В Азербайджане могут изменить порядок расчета платы за отопление

Предлагается рассчитывать тарифы на услуги теплоснабжения не по общей площади квартиры потребителя, а по фактически отапливаемой площади.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно "Правилам использования тепловой энергии", расчеты за услуги теплоснабжения, оказываемые предприятием, для потребителей из числа населения осуществляются по тарифам, установленным Тарифным (ценовым) советом. Расчеты за услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения для потребителей, не относящихся к категории населения, проводятся по тарифам, определенным договором.

В случаях, когда счетчик установлен только в точке подключения здания к тепловой сети, расчеты с потребителя за услуги теплоснабжения производятся исходя из общей площади квартиры по тарифам, установленным в вышеуказанном порядке.

В отчете Омбудсмена предлагается изменить данный подход и рассчитывать тарифы на теплоснабжение исходя не из общей площади жилья, а из фактически отапливаемой площади.