Премьер-министр Эфиопии посетил Парк Победы

27 февраля делегация во главе с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом Али посетила Парк Победы в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь гостя в парке был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Эфиопии возложил венок к монументу Победы.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном для увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, одержанной им грандиозной исторической Победы, а также светлой памяти наших шехидов.