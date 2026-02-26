ВС Пакистана в ходе контратаки вынудили афганских военных отступить

Вооруженные силы Пакистана в ходе действий на границе вынудили афганских военных отступить, уничтожив три пограничных поста.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС источники в силовых структурах исламской республики.

По их словам, афганские позиции были уничтожены в районах, граничащих с округами Читрал и Баджаур пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ранее мы сообщали, что стало известно об ожесточенных перестрелках на границе между Афганистаном и Пакистаном.