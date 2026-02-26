Подготовка к Ходжалинской трагедии началась с приходом к власти Горбачева

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Армянская сторона любит изображать напускную наивность, полагая, что Азербайджан готов все забыть и простить ради мира и начать с чистого листа. Нет и еще раз нет. Азербайджанский народ никогда не забудет о Ходжалы. Это преступление, не имеющее срока давности.

Хорошо известно, что зачинщиками межнациональной розни и двух военных кампаний были и остаются наши соседи. Я уже не говорю о том, что, появившись в нашем регионе двести лет назад, они принесли с собой те качества и нормы, которые разделяют людей, создают атмосферу ненависти и жесткого противостояния. Армян называют поздним народом Кавказского региона, и это справедливо. Переселившись на Кавказ после русско-иранской войны 1826-1828 годов, они привезли с собой тяжелый скарб ненависти и сразу с головой ушли в борьбу за территории, которые никогда им не принадлежали. Дал о себе знать нетрадиционный для Кавказа психологический тип. До появления армян здесь не было межнациональных войн и конфликтов за территории. Это подтверждает история. Пришельцы не скрывали своих намерений, заключавшихся в расширении ареала обитания и создании мощного плацдарма для держав, которые как раз и позаботились о размещении их на Кавказе. Армянское меньшинство должно было, расширяя жизненное пространство, изменить баланс и увеличить долю христиан в регионе, превратив их из меньшинства в большинство.

После Второй карабахской войны, когда Азербайджан своей победой дал ответы на все вопросы и поставил все точки над "i", соседи начали осознавать, что все эти годы находились не на правильной стороне истории. Причем, во вред себе же. Армения чахнет, теряет демографический ресурс, находится в стагнации.

Ходжалинский геноцид был тщательно спланированным актом, направленным на этническую чистку азербайджанцев Карабаха. С конца 1986-го и в начале 1987 годов в Армении был разработан соответствующий план. В целом же процессы, приведшие к геноциду в Ходжалы, начались еще раньше. С приходом к власти Михаила Горбачева активизировались сепаратистские силы. В Карабах начали ездить эмиссары из диаспоры, особенно из американской, которые прибывали в Азербайджан и рвались в бывшую НКАО. Мне самому довелось общаться с прибывшим из США лицом по фамилии Сароян. Он был родственником того самого знаменитого художника. Этот тип представлялся в Баку музыковедом и исследователем народных инструментов. Под этим предлогом он рвался в Карабах. За те десять дней, что он находился в Баку, к нему трижды приезжали в разные дни эмиссары из Еревана.

Так что конфликт, этнические чистки, в том числе геноцид в Ходжалы были спланированы давно. Американская армянская диаспора, АНКА и другие диаспорские организации стремились накалить обстановку на Южном Кавказе и не желали для этого финансов. Задача состояла в актуализации территориального вопроса.

Ходжалы - это вопрос нашей чести и достоинства. Во время событий 26 февраля 1992 года армянские нацисты подняли руку на женщин, детей, стариков. Все было организовано так, чтобы заманить людей в ловушку в условиях февральских холодов и расправиться с ними. Я бывал в Ходжалы и в курсе, какие варварские технологии использовали оккупанты. Они через громкоговорители призывали людей покинуть город, а потом расправлялись с пытавшимися спастись людьми самыми жестокими методами. Это был страшный, человеконенавистнический сценарий. И такое не может забыться.

Этнические чистки всегда были излюбленным методом армянских националистов. Ходжалинский геноцид, к сожалению, - не единовременное их преступление. Геноцид мирного азербайджанского населения бывшей НКАО и других оккупированных районов продолжался и после Ходжалы. После войны 2020 года азербайджанская сторона обнаружила и продолжает находить на освобожденных землях массовые захоронения гражданского населения. А сколько таких захоронений должно находиться на территории Армении, куда во время оккупации угоняли азербайджанских пленных и заложников. Напомню, что с начала 90-х годов все еще числятся пропавшими без вести около четырех тысяч азербайджанцев.

Азербайджан отомстил за эти зверства на поле боя.

Видя, как трактуются сегодня события 26 февраля 1992 года в армянских медиа, невозможно не вспомнить, что к фальсификациям темы Ходжалы приложили руку и некоторые азербайджанцы. Хотя я бы не стал называть их азербайджанцами, потому что они ненавидели свой народ и свою страну. Ложные нарративы стали настоящим подарком армянскому агитпропу, взявшему их на вооружение для создания версии событий, которую армяне сегодня пытаются выносить на международную аудиторию, доказывая, что геноцид в Ходжалы - дело рук самих азербайджанцев.

С сожалением приходится констатировать, что наши соседи в территориальном вопросе неугомонны. Кто-то вбил им в голову, что армяне должны, чего бы это не стоило, добиться расширения жизненного пространства именно здесь. Для армян, как я уже сказал, переселенных на Кавказ после русско-персидской войны, эта задача остается основной по сей день. Они постоянно стараются ссылаться на какие-то исторические источники, а самое главное - никак не могут избавиться от тлетворного для них же самих наследия Гарегина Нжде.

Поэтому забвение и прощение - это не тот подход, который приемлем для Ходжалы. Мы не должны терять бдительности, учитывая, что пороки, которыми страдают наши соседи, имеют склонность к рецидивам. Мы должны продолжать отстаивать правду. Подчеркну: это не наша правда, а исключительная правда, истина в последней инстанции. Мы должны держать в рабочем состоянии те механизмы, которые бы постоянно напоминали соседям, что железный кулак, как говорит Президент Ильхам Алиев, никуда не делся.

И все же, несмотря на все пережитое за годы конфликта, именно Азербайджан стал инициатором мирного процесса, именно он протянул руку противнику, предлагая заключить мир. Международное сообщество видит, как усердно Баку работает над формированием здоровой среды в регионе. То, что в Совете мира представлены две страны Южного Кавказа, это заслуга Азербайджана, Президента Азербайджана, инициативы которого изменили конфликтную среду между двумя народами. Инициативы Баку говорят о силе духа азербайджанского народа и честности его намерений. Я сам бывал свидетелем того, как заблуждавшиеся по отношению к нам зарубежные политики, журналисты, депутаты меняли свой подход, знакомясь с нашей правдой.

Эти изменения, кстати, стали причиной снижения энтузиазма у критиков Азербайджана. Это можно наблюдать и по реакции мира на приговоры армянским преступникам, вынесенные в Баку. По умолчанию этот вопрос принимается как внутреннее дело Азербайджана, несмотря на шум, поднятый армянской диаспорой, лоббистами и реваншистской оппозицией в Армении. Всем ясно: люди, совершившие тяжелейшие преступления против азербайджанского народа, должны держать за это ответ. Мир постепенно начинает разворачиваться в сторону правды. Той правды, которую Азербайджан тридцать лет говорил, взывая к мировому сообществу и международным институтам. Той правды, которую эти институты не хотели слышать.