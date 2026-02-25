Благоприятная операционная среда поддерживает позитивный прогноз по банковской системе Азербайджана

Благоприятная операционная среда и сильная государственная поддержка позволяют сохранить позитивный прогноз по банковской системе Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Moody's.

"Наш прогноз по банковской системе Азербайджана позитивный. Прогноз отражает наше мнение о том, как будет изменяться кредитоспособность банков в течение следующих 12-18 месяцев",- говорится в отчете.

