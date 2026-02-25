Лейла Алиева и Алена Алиева посетили общеобразовательную школу-интернат и центр STEAM в городе Губа

24 февраля Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Губинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе поездки Лейла Алиева и Алена Алиева посетили общеобразовательную школу-интернат общего типа и центр STEAM в городе Губа.

Сначала они побывали в общеобразовательной школе-интернате общего назначения города Губа. Сообщалось, что здесь обучаются 114 школьников - 79 мальчиков и 35 девочек. Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-интернате, тепло пообщались с детьми, понаблюдали за учебным процессом, сделали фотографии и вручили учащимся школьные принадлежности. В школе также была представлена культурная программа, подготовленная учащимися: прозвучали стихи, были исполнены песни.

Затем был посещен губинский центр STEAM. В ходе ознакомления с центром упоминалось, что по инициативе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой с 2019 года в школах Азербайджана началось широкое применение проекта STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Отмечалось, что центр STEAM в Губе функционирует с 2021 года и предназначен для всех возрастных групп. Лейла Алиева и Алена Алиева подробно ознакомились с созданными в центре условиями, тепло пообщались с учащимися и поинтересовались практическим применением обретенных ими знаний и навыков.

В заключение были сделаны памятные фотографии с детьми и коллективом школы.