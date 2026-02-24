Иран намерен купить противокорабельные крылатые ракеты у Китая

Иран близок к заключению соглашения с Китаем о покупке противокорабельных крылатых ракет.

Как передает Day.Az, об это сообщили Reuters шесть источников, знакомых с ходом переговоров.

Согласно информации, это происходит на фоне развертывания Соединенными Штатами крупной военно-морской группировки у побережья Ирана в преддверии возможных ударов по Исламской Республике.

По словам источников, сделка по приобретению ракет китайского производства CM-302 находится на завершающей стадии, однако дата поставки пока не согласована.

Эти сверхзвуковые ракеты имеют дальность около 290 километров и способны обходить корабельные системы ПВО, двигаясь на малой высоте и высокой скорости.

По мнению двух экспертов в области вооружений, их развертывание значительно усилит ударные возможности Ирана и создаст угрозу для военно-морских сил США в регионе.

Reuters не удалось установить количество ракет в рамках возможной сделки, ее стоимость, а также то, будет ли Китай реализовывать соглашение в условиях возросшей напряженности в регионе.