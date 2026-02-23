Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию о минных операциях, проведенных 16-22 февраля организациями, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ANAMA, в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, а также в освобожденных от оккупации населенных пунктах Баганыс Айрым, Ашагы Эскипара, Хейрымлы и Гызылгаджылы Газахского района было обнаружено и обезврежено 175 противопехотных мин, 28 противотанковых мин, 796 неразорвавшихся боеприпасов (ВОП).

От мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 1 616,5 гектара земли.