Иран обсудит с США детали соглашения по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что может встретиться со спецпосланником президента США Энтони Уиткоффом в Женеве 26 февраля.

Как передает Day.Az, об этом глава ведомства заявил в интервью CBS News.

"Мы работаем над элементами, которые могут удовлетворить обе стороны с учетом их интересов и опасений. Когда мы встретимся в Женеве, вероятно, в этот четверг, сможем проработать эти элементы, подготовить хороший текст и быстро прийти к соглашению", - отметил Арагчи, говоря о подготовке ответа на предложения США по ядерной программе Ирана.

Министр также подчеркнул, что переговоры касаются исключительно ядерной программы, и добавил, что Иран будет вынужден нанести удар по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае атаки США на исламскую республику.