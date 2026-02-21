https://news.day.az/sport/1817636.html Определился победитель чемпионата Азербайджана по шахматам Состоялись ответные партии финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам. Как передает Day.Az, символический первый ход в ответных партиях сделал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Второй этап стал решающим на встрече Шахрияра Маммадьярова и Мухаммеда Мурадлы.
Второй этап стал решающим на встрече Шахрияра Маммадьярова и Мухаммеда Мурадлы. Игравший белыми фигурами Мухаммед Мурадлы одержал победу в напряженной встрече. По итогам двух партий он выиграл со счетом 1,5-0,5 и стал чемпионом Азербайджана.
Шахрияр Маммадьяров, рейтинговый фаворит соревнований, второй год подряд, проигрывая в финале, удостоился серебряной медали.
