Определился победитель чемпионата Азербайджана по шахматам

Состоялись ответные партии финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как передает Day.Az, символический первый ход в ответных партиях сделал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Второй этап стал решающим на встрече Шахрияра Маммадьярова и Мухаммеда Мурадлы. Игравший белыми фигурами Мухаммед Мурадлы одержал победу в напряженной встрече. По итогам двух партий он выиграл со счетом 1,5-0,5 и стал чемпионом Азербайджана.

Шахрияр Маммадьяров, рейтинговый фаворит соревнований, второй год подряд, проигрывая в финале, удостоился серебряной медали.