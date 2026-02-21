Молитва 4-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

22 февраля - четвертый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 06:00, а ифтар в 18:38.

Предлагаем вашему вниманию молитву третьего дня месяца:

"İlahi, əmrlərini yerinə yetirməkdə mənə qüvvət ver, zikrinin şirinliyini mənə dadızdır. Sənə layiqincə şükr etmək üçün məni ilhamlandır. Kərəminə and verirəm, məni öz himayəndə gizlət və qoru, ey görənlərin ən bəsirətlisi!"



Перевод:

"О Аллах! Укрепи меня в этот месяц для исполнения Твоих приказаний и даруй мне в этом месяце возможность вкусить сладость Твоего поминания. Научи меня быть благодарным Тебе за милосердие, убереги и сохрани меня, о Видящий все!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.