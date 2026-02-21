Баку и Вена нацелены на развитие партнерства в области классической музыки

Заместитель министра культуры, Народный артист Мурад Гусейнов в рамках визита в Австрию встретился в Зальцбурге с президентом Международного фонда "Моцартеум" Йоханнесом Хонсиг-Эрленбургом. На встрече также присутствовали руководитель Азербайджанского культурного центра в Вене Лейла Гасымова и исполнительный директор Международного фонда "Моцартеум" Линус Клумпнер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Австрией в музыкальной сфере. Стороны провели обмен мнениями об организации совместных концертных программ, проведении мастер-классов и семинаров, а также о реализации совместных проектов для музыкальных школ, детей и подростков, возможности расширения связей в области классической музыки.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам сохранения и популяризации мирового музыкального наследия. Была высоко оценена деятельность фонда "Моцартеум" по сохранению богатого творческого наследия Вольфганга Амадея Моцарта, отмечено, что произведения всемирно известного композитора пользуются любовью в Азербайджане, и подчеркнута возможность развития совместных проектов в этом направлении. Одновременно была отмечена важность продвижения наследия основателя азербайджанской профессиональной музыкальной школы Узеира Гаджибейли в международном масштабе. Учитывая, что оперетта великого композитора "Аршин мал алан" в современной немецкой интерпретации вызвала большой интерес у любителей музыки в Вене в прошлом году, было отмечено, что подобные проекты следует продолжать и в будущем.

Мурад Гусейнов отметил, что такие встречи, идеи и проекты, возникающие в ходе этих встреч, имеют большое значение для углубления культурного диалога и установления устойчивого сотрудничества в музыкальной сфере между двумя странами.

На встрече была выражена взаимная заинтересованность в реализации будущих конкретных проектов.

Кроме того, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов встретился в Зальцбурге с исполнительным директором одного из ведущих мировых производителей фортепиано, австрийской мануфактуры Bösendorfer Сабиной Грубмюллер.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Австрией в области музыки, в частности, возможности реализации совместных проектов. Мурад Гусейнов рассказал о богатых музыкальных традициях Азербайджана, классической исполнительской школе и международных фестивалях, проводимых в стране, и в этом контексте подчеркнул важность презентации и продвижения фортепиано Bösendorfer в Азербайджане. Одновременно была высоко оценена важная роль руководителя Азербайджанского культурного центра в Вене Лейлы Гасымовой в установлении этих связей и ее последовательная деятельность.

В ходе беседы обсуждались возможности организации совместных концертных программ, мастер-классов и презентационных мероприятий в рамках сотрудничества с компанией Bösendorfer.

Стороны уделили особое внимание вопросам продвижения совместных проектов в области классической музыки и поддержки молодых талантов. Встреча завершилась достижением договоренности о продолжении сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

После встречи заместитель министра культуры Мурад Гусейнов и руководитель Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова присутствовали на заключительном концерте Международного конкурса имени Моцарта в качестве почетных гостей. На конкурсе, где главный приз был предоставлен компанией Bösendorfer в целях популяризации классической музыки, по решению жюри молодые пианисты из разных стран мира продемонстрировали свое мастерство в сопровождении оркестра.

Перед концертом, состоявшимся в концертном зале Университета Моцартеум, было отмечено, что Международный конкурс имени Моцарта - одно из престижных музыкальных событий, которое на протяжении 50 лет поддерживает традиции классической музыки в Зальцбурге и готовит молодые таланты к международной сцене. Этот конкурс проводится Университетом Моцартеум раз в два года и традиционно предоставляет молодым талантам возможность продемонстрировать своё мастерство в различных номинациях - фортепиано, скрипка, вокал и ансамблевое исполнение - в интерпретации произведений Моцарта.

В этом году финальные этапы конкурса 2026 года прошли в номинациях "скрипка" и "фортепиано". В номинации "скрипка" приняли участие более 20 исполнителей из разных стран, продемонстрировавших высокий уровень мастерства и получивших награды от жюри.

Финальный концерт конкурса, победителем которого стал молодой пианист Богдан Дугалич из Сербии, состоялся в сопровождении оркестра Академии Университета Моцартеум. Участники исполнили произведения Моцарта, а также образцы современной музыки.