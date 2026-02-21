В Нахчыване модернизируется система водоснабжения

В Нахчыване будет модернизирована система водоснабжения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Плане мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В период с 2026 по 2029 годы Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана совместно с Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики должны реализовать следующие мероприятия: