В Нахчыване модернизируется система водоснабжения

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Плане мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В период с 2026 по 2029 годы Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана совместно с Кабинетом министров Нахчыванской Автономной Республики должны реализовать следующие мероприятия:

  • строительство сетей снабжения питьевой водой и канализации для поселка Гейдарабад, а также сел Гараагадж и Садарак Садаракского района;
  • строительство сетей снабжения питьевой водой и канализации для поселка Гывраг и села Шахтахты Кенгерлинского района;
  • строительство сети снабжения питьевой водой для сел Хок, Габилли, Гарабаглар и Юрджу Кенгерлинского района;
  • реконструкция сооружения для очистки питьевой воды в городе Ордубад и строительство сооружения для очистки питьевой воды в городе Бабек;
  • бурение новых субартезианских скважин и модернизация инфраструктуры с целью улучшения снабжения питьевой водой.