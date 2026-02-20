Пожар произошел в жилом доме в Баку,

В Нарамановском районе города Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, на место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, полиция и бригады скорой медицинской помощи.

Причина возгорания пока неизвестна.

В целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.

По данному факту проводится расследование.