Пожар произошел в жилом доме в Баку, жители эвакуированы - ФОТО

В Нарамановском районе города Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, на место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, полиция и бригады скорой медицинской помощи. Причина возгорания пока неизвестна.