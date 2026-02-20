https://news.day.az/society/1817500.html Пожар произошел в жилом доме в Баку, жители эвакуированы - ФОТО В Нарамановском районе города Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, на место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, полиция и бригады скорой медицинской помощи. Причина возгорания пока неизвестна.
В Нарамановском районе города Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, на место происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, полиция и бригады скорой медицинской помощи.
Причина возгорания пока неизвестна.
В целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.
По данному факту проводится расследование.
