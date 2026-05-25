В Индии тигр растерзал четырех женщин

В индийском штате Махараштра тигр напал на группу женщин, собиравших листья в лесу.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету The Indian Express, жертвами нападения стали четыре человека.

Инцидент произошел в округе Чандрапур. В лес отправились 13 женщин, когда на них внезапно напал хищник. Четыре женщины погибли на месте, остальным удалось спастись - они начали звать на помощь и выбежали из леса.

После происшествия в район прибыли сотрудники лесного ведомства и полиция. Позже выяснилось, что рядом с деревней обитает тигрица с тремя детенышами. Местных жителей призвали временно отказаться от походов в лес, особенно в одиночку.