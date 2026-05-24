Новые модели складных смартфонов Samsung будут дороже прошлых

Samsung может повысить цены на отдельные версии будущих складных смартфонов Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 на фоне роста производственных затрат. Об этом сообщает GizmoChina со ссылкой на корейское издание Newspim, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источников, компания столкнулась с увеличением стоимости чипов и памяти перед запуском нового поколения устройств. Samsung, как сообщается, пытается сохранить цены базовых версий на прежнем уровне, однако более дорогие модификации с увеличенным объемом памяти могут подорожать.

Ожидается, что модели с накопителями на 512 ГБ и 1 ТБ получат более высокую цену, тогда как стартовые версии могут сохранить стоимость на уровне текущего поколения. Подобный подход компания уже использовала ранее, когда повышение цен фактически переносилось на старшие конфигурации устройств.

Рост цен связывают с подорожанием DRAM-памяти и высоким спросом на полупроводники из-за развития ИИ-технологий. По данным утечек, Galaxy Z Fold 8 сделает ставку не на радикальные изменения, а на постепенное улучшение конструкции. Также сообщается, что поддержка S Pen и технология Privacy Display могут отсутствовать в новых моделях в рамках мер по контролю затрат.

Презентация Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 ожидается в конце июля, предположительно в рамках мероприятия Unpacked в Лондоне.