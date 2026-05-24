Пашинян заявил об открытии железной дороги между Арменией и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что железная дорога Ахалкалаки-Карс открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению.

Как передает Day.Az, об этом Никол Пашинян написал в социальной сети.

"С радостью сообщаю, что железная дорога Ахалкалаки-Карс уже открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны", - подчеркнул премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что в настоящее время у Армении существует железнодорожное сообщение с Россией через Грузию и Азербайджан, с Китаем - через Россию и Казахстан, а отныне и с Европейским союзом - через Грузию и Турцию.

"В ближайшем будущем ожидается открытие железных дорог Армения-Турция, Армения-Азербайджан, а затем и Армения-Иран через Нахчыван. В результате реализации проекта TRIPP мы станем свидетелями этих событий уже в ближайшем будущем", - отметил Пашинян.