Автомобиль вылетел с дороги в Исмаиллы, есть пострадавший

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль съехал с дороги и врезался в препятствие.

В результате аварии житель Баку, 1970 года рождения, Ильхам Расул оглу Мамедов, получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в Центральную районную больницу Исмаиллы.

По имеющейся информации, его состояние оценивается как тяжелое.