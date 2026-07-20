https://news.day.az/society/1849059.html Автомобиль вылетел с дороги в Исмаиллы, есть пострадавший В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль съехал с дороги и врезался в препятствие. В результате аварии житель Баку, 1970 года рождения, Ильхам Расул оглу Мамедов, получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в Центральную районную больницу Исмаиллы.
Автомобиль вылетел с дороги в Исмаиллы, есть пострадавший
В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль съехал с дороги и врезался в препятствие.
В результате аварии житель Баку, 1970 года рождения, Ильхам Расул оглу Мамедов, получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в Центральную районную больницу Исмаиллы.
По имеющейся информации, его состояние оценивается как тяжелое.
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