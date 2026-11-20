Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает вносить вклад в развитие отношений с Вьетнамом, в том числе содействуя контактам между представителями промышленности двух стран и расширению экономического сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом заявил преподаватель Ханойского университета, литературный критик и переводчик Нгуен Ван Чьен в интервью Trend.

По его словам, Азербайджан занимает особое место в исторической памяти вьетнамского народа благодаря помощи, оказанной стране в период войны. В частности, многие вьетнамские военнослужащие проходили обучение в Баку и других городах Азербайджана, после чего возвращались на родину и участвовали в боевых действиях.

"Во Вьетнаме до сих пор живут люди, в том числе бывшие офицеры и военнослужащие, которые проходили обучение в Азербайджане. Поэтому во Вьетнаме хорошо знают вашу страну, Баку и азербайджанских военных", - отметил он.

Говоря о нынешнем этапе двусторонних отношений, Нгуен Ван Чьен подчеркнул вклад Президента Ильхама Алиева в укрепление сотрудничества между странами.

По его словам, глава азербайджанского государства содействовал установлению контактов с представителями промышленности Вьетнама и знакомству с важными промышленными объектами, сыгравшими значительную роль в экономическом развитии страны.

В качестве примера он привел гидроэлектростанцию Хоабинь, расположенную на реке неподалеку от места проведения встречи.

"Президент Ильхам Алиев также принимал непосредственное участие в обеспечении поставок материалов и различного оборудования, необходимого для строительства подобных объектов во Вьетнаме", - сказал Нгуен Ван Чьен.

Он выразил уверенность, что нынешний визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей и откроет новые возможности для сотрудничества.

"Считаю, что нынешний визит Президента Ильхама Алиева во Вьетнам вызывает большую радость у вьетнамского народа. Он открывает новые возможности для развития отношений между нашими странами как сегодня, так и в будущем", - подчеркнул Нгуен Ван Чьен.

Кроме того, он отметил значительный потенциал для расширения культурных и литературных связей. По его словам, в 2024 и 2025 годах он посещал Азербайджан, в том числе Национальную академию наук и Институт литературы имени Низами Гянджеви, и заинтересован в укреплении взаимодействия между профильными учреждениями двух стран.

Нгуен Ван Чьен также сообщил о растущем интересе во Вьетнаме к азербайджанской литературе. В частности, недавно во Вьетнаме был опубликован перевод одного из известных произведений азербайджанского автора. Его презентация вызвала большой интерес среди студентов и молодежи, а книга, уже стала редкостью на местном книжном рынке.