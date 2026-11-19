https://news.day.az/society/1875469.html В Азербайджане произошло землетрясение В Гаджигабулском районе зарегистрировано землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений, подземные толчки произошли в 32 км к северо-западу от станции Ширван. Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано в 10:09 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 45 км.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Гаджигабулском районе зарегистрировано землетрясение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений, подземные толчки произошли в 32 км к северо-западу от станции Ширван.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано в 10:09 по местному времени.
Очаг землетрясения находился на глубине 45 км.
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