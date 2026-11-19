В Гаджигабулском районе зарегистрировано землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Бюро исследований землетрясений, подземные толчки произошли в 32 км к северо-западу от станции Ширван.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 3,2 было зафиксировано в 10:09 по местному времени.

Очаг землетрясения находился на глубине 45 км.