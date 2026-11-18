Сигнал о бомбе поступил с самолета авиакомпании "Азимут", летевшего из России в Турцию. Об этом сообщает турецкий портал Herdem Aviation, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе из Минеральных Вод в Анталью. На борту лайнера Sukhoi Superjet 100 находились 65 пассажиров и 4 члена экипажа. После получения угрозы в воздух подняли истребители ВВС Турции.

По данным Telegram-канала Shot, после посадки воздушное судно проверили местные силовики и сотрудники наземных служб. Ничего подозрительного они не обнаружили.