Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше Величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Омана - постоянного мира, благополучия и процветания".