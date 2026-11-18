https://news.day.az/officialchronicle/1875277.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Омана Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше Величество...
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Омана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше Величество,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Султаната Оман.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Омана - постоянного мира, благополучия и процветания".
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