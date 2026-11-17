https://news.day.az/world/1875057.html На иранском острове Кешм прогремели взрывы На иранском острове Кешм, к северо-западу от одноименного города, произошли взрывы. Как передает Day.Az со ссылкой на иранское агентство Fars, после взрывов в небе над островом был замечен дым. Причины и характер произошедшего пока не установлены.
На иранском острове Кешм прогремели взрывы
На иранском острове Кешм, к северо-западу от одноименного города, произошли взрывы.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранское агентство Fars, после взрывов в небе над островом был замечен дым.
Причины и характер произошедшего пока не установлены.
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