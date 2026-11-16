Азербайджанцев спасли с тонущего судна в Черном море

У берегов Болгарии в Черном море затонуло грузовое судно BETUL 8, на борту которого находились граждане Турции и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной крушения стал взрыв.

Судно BETUL 8, ходившее под флагом Сомали и перевозившее около 3 тонн пшеницы из Румынии в Египет, затонуло. Восемь граждан Турции и четверо граждан Азербайджана были спасены с помощью вертолета.

Причина взрыва пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.