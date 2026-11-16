https://news.day.az/world/1874746.html Азербайджанцев спасли с тонущего судна в Черном море У берегов Болгарии в Черном море затонуло грузовое судно BETUL 8, на борту которого находились граждане Турции и Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной крушения стал взрыв. Судно BETUL 8, ходившее под флагом Сомали и перевозившее около 3 тонн пшеницы из Румынии в Египет, затонуло.
Азербайджанцев спасли с тонущего судна в Черном море
У берегов Болгарии в Черном море затонуло грузовое судно BETUL 8, на борту которого находились граждане Турции и Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной крушения стал взрыв.
Судно BETUL 8, ходившее под флагом Сомали и перевозившее около 3 тонн пшеницы из Румынии в Египет, затонуло. Восемь граждан Турции и четверо граждан Азербайджана были спасены с помощью вертолета.
Причина взрыва пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре