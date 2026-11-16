https://news.day.az/world/1874698.html У берегов Болгарии тонет грузовое судно В Черном море, в исключительной экономической зоне Болгарии, терпит бедствие грузовое судно под флагом Сомали. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, сегодня с судна поступил сигнал бедствия. На борту находятся 12 членов экипажа. Судно перевозило три тонны пшеницы из Румынии в Египет.
У берегов Болгарии тонет грузовое судно
В Черном море, в исключительной экономической зоне Болгарии, терпит бедствие грузовое судно под флагом Сомали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, сегодня с судна поступил сигнал бедствия. На борту находятся 12 членов экипажа.
Судно перевозило три тонны пшеницы из Румынии в Египет.
К месту происшествия направлены два болгарских судна, а также по одному судну из Румынии и Турции. При этом местонахождение экипажа пока остается неизвестным.
Причины происшествия устанавливаются.
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