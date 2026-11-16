У берегов Болгарии тонет грузовое судно

В Черном море, в исключительной экономической зоне Болгарии, терпит бедствие грузовое судно под флагом Сомали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, сегодня с судна поступил сигнал бедствия. На борту находятся 12 членов экипажа.

Судно перевозило три тонны пшеницы из Румынии в Египет.

К месту происшествия направлены два болгарских судна, а также по одному судну из Румынии и Турции. При этом местонахождение экипажа пока остается неизвестным.

Причины происшествия устанавливаются.