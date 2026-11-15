В Баку машину выставили на продажу без ведома владельца - ВИДЕО
Житель поселка Маштага города Баку Джалал Ахундов утверждает, что автомобиль, который он приобрел в кредит на два года, был выставлен на продажу без его ведома.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", Джалал Ахундов рассказал, что узнал о продаже машины от незнакомых лиц.
По его словам, он внес за автомобиль первоначальный взнос в размере 2 тысяч манатов и ежемесячно выплачивает по 375 манатов. Он заявил, что машина была выставлена на продажу без его ведома и за нее даже успели взять задаток у нескольких человек.
Одним из лиц, передавших задаток автору фальшивого объявления, является Сирадж Гаибов.
Дозвониться по номеру телефона, указанному в объявлении, невозможно.
Комментируя данный вопрос, сотрудник Министерства внутренних дел Эльбрус Ибрагимов сообщил, что этот случай взят под контроль, ведется расследование.
Подробности - в видеоматериале:
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