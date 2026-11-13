За один день три пешехода погибли в ДТП - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от дорожной полиции

В Азербайджане за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 384 дорожно-транспортных происшествия с наездами на пешеходов. Это составляет 41,1% от общего числа ДТП в стране. Только за один день - 12 ноября - в результате ДТП, произошедших в темное время суток на территории Хазарского, Гарадагского и Агсуинского районов, погибли три пешехода.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана.

"Эти происшествия, выраженные в цифрах, - трагедия не только для трех погибших. Они затрагивают судьбы и семьи не только пострадавших, но и лиц, признанных виновными. По сути, это невосполнимые потери", - говорится в обращении.

В ведомстве подчеркнули, что наряду с безответственностью водителей одной из основных причин трагедий на дорогах остается поведение самих пешеходов: привычка переходить проезжую часть в неположенных местах и пренебрежение элементарными правилами безопасности.

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось ко всем участникам дорожного движения.

"Дорога - это пространство совместного использования! В условиях, когда правила распространяются на всех без исключения, любой участник дорожного движения, считающий себя вправе отступать от общих норм поведения, становится потенциальной жертвой трагедии", - отмечается в заявлении.

В ведомстве также напомнили, что одна из важнейших обязанностей пешеходов - переходить дорогу только в установленных местах и проявлять внимательность.

"Необходимо помнить, что пешеход, не соблюдающий это простое правило, будь то умышленно или по неосторожности, может изменить как собственную судьбу, так и судьбы других участников дорожного движения", - подчеркнули в Главном управлении.