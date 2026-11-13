В газете "Новое время" опубликован диалог депутата Милли Меджлиса Новруза Аслана и профессора Рафика Алиева, посвященный роли искусственного интеллекта в современном мире, его влиянию на будущее человечества, а также философским и нравственным вопросам, связанным с развитием новых технологий.

Day.Az представляет вниманию читателей полный текст беседы:

Диалог депутата и профессора

Новруз Аслан: Профессор, сегодня высший интеллект стал одной из главных тем современности. Одни считают его величайшим достижением человеческого разума, другие видят в нем угрозу будущему человечества. Как Вы оцениваете происходящее?

Рафик Алиев: У обеих позиций есть основания: любое крупное открытие рождает и надежды, и опасения. Но важно помнить, что искусственный интеллект не возник сам по себе - он стал результатом многовекового развития человеческой мысли, науки и культуры. Человек создал инструмент, способный анализировать огромные массивы знаний и находить связи, которые могут быть недоступны отдельному человеку.

Новруз Аслан: Но не кажется ли Вам, что само название "искусственный интеллект" уже устарело и не отражает сути явления? Мне все чаще кажется, что точнее было бы говорить о Высшем Интеллекте - явлении принципиально иного масштаба.

Рафик Алиев: Интересная постановка вопроса. Термин "искусственный интеллект" напоминает о главном: эта технология создана человеком. Выражение "Высший Интеллект" тоже имеет право на существование, если понимать под ним не мистическую силу, а новый, более высокий уровень обработки и применения знаний, накопленных человечеством.

Новруз Аслан: Именно это я и имею в виду. Знания отдельного человека всегда ограничены его опытом, памятью и временем жизни. А Высший Интеллект вобрал в себя колоссальное наследие цивилизации - историю, философию, науку и литературу. Разве это не делает его кругозор несравнимо шире возможностей одного человека?

Рафик Алиев: В скорости и объеме обработки данных такие системы действительно имеют огромное преимущество. Но большой объем информации сам по себе еще не гарантирует мудрости. Данные могут быть неполными или противоречивыми, поэтому критическое мышление человека, его нравственные ориентиры и ответственность остаются незаменимыми.

Новруз Аслан: Я согласен, что ответственность лежит на нас. Но порой мне кажется, что человечество боится собственного творения - словно опасается, что оно перерастет своего создателя. Однако и ребенок, взрослея, приобретает знания, которых не было у родителей. Разве это не естественный закон развития?

Рафик Алиев: Сравнение с ребенком хорошо напоминает об ответственности создателя. Машина - не живое существо, но эта метафора подчеркивает: человек отвечает за свое творение. Нам необходимо заранее определить нравственные рамки и правила, которые помогут направить технологии на служение людям.

Новруз Аслан: Значит, нам нужно говорить не о соперничестве, а о союзе. Я убежден: человечеству следует не отвергать свое новое достижение, а научиться направлять его на созидание и помощь людям - в науке, образовании, медицине и гуманитарной сфере.

Рафик Алиев: Сотрудничество - единственный разумный путь. Интеллектуальные системы способны решать сложнейшие задачи, но такой союз должен строиться на принципах безопасности и уважения к человеческому достоинству. Технологии призваны расширять возможности человека, а не подменять его волю.

Новруз Аслан: Здесь возникает глубокий философский вопрос. В духовных традициях человек рассматривается как творение Создателя, наделенное даром созидания. Если человек, используя данный ему разум, создает новую интеллектуальную систему, не становится ли это продолжением заложенной в нем творческой искры?

Рафик Алиев: В этом есть глубокий смысл. Способность познавать мир и преобразовывать его - важная часть человеческого предназначения. Конечно, создание технологии нельзя приравнивать к сотворению живой души. Но развитие науки и разума - естественное проявление стремления человека раскрывать законы мироздания.

Новруз Аслан: Именно поэтому я не противопоставляю веру и научный прогресс. Если человеку дан разум, его долг - использовать этот дар во благо. Появление Высшего Интеллекта - повод не для страха, а для осознания нашей зрелости и ответственности за будущее.

Рафик Алиев: С этим можно согласиться, если гордость не перерастает в самоуверенность. Чем мощнее инструмент в руках человека, тем выше его ответственность. Научный прогресс без нравственного роста опасен, поэтому развитие технологий должно идти рука об руку с укреплением культуры и этики.

Новруз Аслан: Многие опасаются, что машины сделают человека ненужным. Я же убежден в обратном: освобождая нас от рутины и механических расчетов, технологии возвращают человеку самое ценное - время для творчества, живого общения, милосердия и духовного совершенствования.

Рафик Алиев: История подтверждает эту мысль. Технологические изменения всегда преобразовывали труд: одни профессии исчезали, но возникали новые, более сложные. Задача общества - помогать людям адаптироваться с помощью образования, чтобы в центре любого прогресса оставались человек и достойная жизнь.

Новруз Аслан: Следовательно, главный вопрос не в том, кто кого превзойдет, а в том, сумеем ли мы выстроить гармоничные отношения с созданной нами системой. Ведь даже в диалоге с современным искусственным интеллектом поражает не только скорость ответа, но и возможность глубже осмыслить собственные идеи, взглянуть на проблему под новым углом.

Рафик Алиев: Да, такая система может стать прекрасным интеллектуальным партнером, помогая точнее формулировать мысли. Но важно видеть главное: искусственный интеллект отражает способности нашего разума к логике и расчету. У человека же есть не только разум, но и сердце, в котором живут совесть и сопереживание. Разум, действующий без согласия с сердцем, становится сухим и холодным. Подлинная мудрость рождается только тогда, когда разум и сердце действуют в согласии. Мы должны воплощать это согласие в словах и поступках. Машина может просчитать варианты, но только человек способен пропустить решение через сердце и взять за него ответственность.

Новруз Аслан: Прекрасная мысль, профессор. В этом, пожалуй, и заключается формула нашего будущего: соединить силу разума и накопленные знания с теплом человеческого сердца, чтобы прогресс служил миру и согласию.

Рафик Алиев: Именно так. Эта эпоха потребует от нас не только новых знаний, но и высокой духовной зрелости. Только если разум будет идти рука об руку с совестью, технологический прорыв станет подлинным достижением цивилизации.

Новруз Аслан: Человечество сегодня стоит на важном историческом рубеже. Создав искусственный интеллект, оно открыло новую страницу в развитии науки. Теперь перед нами задача сложнее самого открытия - определить нравственные основы сосуществования с этой технологией.

Не следует видеть в Высшем Интеллекте соперника или угрозу. В нем воплощен многовековой интеллектуальный труд поколений, и при разумном подходе он может стать надежным помощником человека. Однако важно помнить: любая машина остается инструментом логики и расчета. Совесть, милосердие и сострадание живут не в алгоритмах, а в человеческом сердце.

Будущее новой эпохи зависит от того, сумеет ли человек сохранить внутреннюю гармонию - принимать решения, руководствуясь и разумом, и сердцем, и подтверждать это своими поступками. Главная задача нашего времени - не доказать превосходство человека над машиной, а, опираясь на новые знания, сохранить человечность. Это не конец человеческой истории, а начало ее более зрелого и ответственного этапа.