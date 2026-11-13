https://news.day.az/politics/1874072.html Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру в связи с крушением вертолета. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. В послании с соболезнованиями говорится:
Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру в связи с крушением вертолета.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В послании с соболезнованиями говорится:
"Известие о том, что в результате крушения военного вертолета типа S-70 в провинции Малатья погибли четыре военнослужащих, глубоко опечалило меня.
Желаю погибшим военнослужащим милости Аллаха, разделяю горе их близких и выражаю глубокие соболезнования их семьям.
Да упокоит Аллах их души".
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