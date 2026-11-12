Инфантино допустил появление будущей звезды футбола в Баку - ВИДЕО

Президент ФИФА Джанни Инфантино предположил, что будущая величайшая звезда мирового футбола может оказаться среди участников чемпионата мира и фестиваля U15, который проходил в Баку с 24 по 30 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, глава Международной федерации футбола поделился в социальных сетях историей о разговоре с одним из юных футболистов, выступавших за команду Тайваня.

Подросток спросил Инфантино, кого он считает своим любимым футболистом за всю историю. Президент ФИФА признался, что ему трудно назвать только одного игрока, поскольку в разные эпохи футбол подарил миру множество выдающихся мастеров.

При этом Инфантино отметил, что на турнире в Баку увидел немало талантливых юношей. Он не исключил, что именно один из них в будущем станет величайшим футболистом в истории.

Глава ФИФА также подчеркнул, что участники соревнований уже сейчас служат примером и источником вдохновения для мальчиков и девочек в разных странах мира.

Напомним, что первый чемпионат мира и фестиваль ФИФА U15 состоялся в Баку с 24 по 30 октября. В соревнованиях приняли участие 189 национальных команд.

Сборная Азербайджана завершила выступление на 84-м месте. Победителем высшего дивизиона A стала Испания, разгромившая Чехию в финале со счетом 3:0.