https://news.day.az/world/1873779.html Автомобиль с полковником взорвался в российском городе - ВИДЕО В Шушарах на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге утром 12 ноября прогремел взрыв. По данным "Фонтанки", взорвался автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий, передает Day.Az. По информации источника, погиб полковник. Рядом с ним находился член семьи, он выжил, но получил ранения.
Автомобиль с полковником взорвался в российском городе - ВИДЕО
В Шушарах на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге утром 12 ноября прогремел взрыв. По данным "Фонтанки", взорвался автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий, передает Day.Az.
По информации источника, погиб полковник. Рядом с ним находился член семьи, он выжил, но получил ранения.
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