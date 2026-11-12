https://news.day.az/world/1873779.html

Автомобиль с полковником взорвался в российском городе - ВИДЕО

В Шушарах на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге утром 12 ноября прогремел взрыв. По данным "Фонтанки", взорвался автомобиль, за рулем которого находился военнослужащий, передает Day.Az. По информации источника, погиб полковник. Рядом с ним находился член семьи, он выжил, но получил ранения.