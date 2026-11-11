https://news.day.az/society/1873614.html Какова ситуация с корью в Азербайджане? Эпидемиологическая ситуация с корью в Азербайджане находится под контролем. Случаи заражения преимущественно регистрируются среди детей, которые не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии при Министерстве здравоохранения.

Какова ситуация с корью в Азербайджане?

Общество, 11 ноября 2026 14:59 (UTC +04:00) 431
Какова ситуация с корью в Азербайджане?

Эпидемиологическая ситуация с корью в Азербайджане находится под контролем. Случаи заражения преимущественно регистрируются среди детей, которые не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии при Министерстве здравоохранения.

Согласно информации, в стране продолжается постоянный эпидемиологический мониторинг кори.

В очагах заражения проводятся расследования. Лица, контактировавшие с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением, принимаются необходимые профилактические и противоэпидемические меры.

"Текущая эпидемиологическая ситуация не вызывает поводов для беспокойства среди населения. Родителям рекомендуется своевременно вакцинировать детей от кори, паротита и краснухи (КПК) в соответствии с Национальным календарем прививок и обеспечить прохождение полного курса вакцинации", - отметили в центре.

Отметим, что в последние месяцы в ряде стран, в том числе в США, резко выросло число случаев заражения корью. В 2026 году в США подтверждено 3 887 случаев заболевания - это самый высокий показатель с 1991 года.

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