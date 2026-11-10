Цепные ДТП в Болгарии: есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО

В результате цепных ДТП на юго-востоке Болгарии погибли более 10 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на болгарское агентство BTA, аварии с участием около 50 легковых и грузовых автомобилей произошли в районе города Ямбол, на участке между дорожными развязками "Зимница" и "Кабиле". Столкновения произошли в условиях густого тумана и плохой видимости.

По меньшей мере 27 человек получили травмы и были доставлены в региональные больницы. Некоторые пострадавшие оказались заблокированы в искореженных автомобилях, спасатели продолжают работы по их извлечению.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и бригады скорой помощи. По предварительным данным, причиной аварий могли стать неблагоприятные погодные условия и скользкое дорожное покрытие.