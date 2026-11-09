Специалисты МАГАТЭ провели проверки на АЭС "Бушер"
Несколько дней назад специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели проверки на АЭС "Бушер".
Согласно информации министерства иностранных дел Ирана, об этом заявил пресс-секретарь МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Багаи сообщил, что, наряду с этим, представительство Ирана в Вене поддерживает постоянный контакт с МАГАТЭ.
"Иран не приостанавливал выполнение своих обязательств в рамках правил МАГАТЭ. Однако атаки других сторон - США и Израиля - на ядерные объекты Ирана поставили выполнение обязательств по контролю под угрозу", - заявил он.
Багаи добавил, что Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и выполняет взятые на себя обязательства по контролю. Сторонами, которые должны нести ответственность, являются те, кто совершает атаки на Иран. Пока эта ситуация сохраняется, нормальные условия для сотрудничества Ирана с МАГАТЭ невозможны.
"В то же время как генеральный директор МАГАТЭ, так и Совет управляющих не выполнили своих обязанностей и не высказали позицию по поводу атак США и Израиля на ядерные объекты Ирана", - отметил он.
Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализованной.
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