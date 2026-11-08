Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами

Освобождение города Шуша имело большое символическое значение и стало одним из важных этапов Второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"На протяжении 44 дней Вы, мой дорогой брат, и братский турецкий народ были рядом с нами", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное в первые часы войны, а также телефонный разговор с ним продемонстрировали всему миру, что братская Турция находится рядом с Азербайджаном.