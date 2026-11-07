От «Кавказской Хиросимы» к возрождению: как Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращает Карабах к жизни - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Есть события, которые позволяют оценить масштаб исторических перемен гораздо лучше любых официальных докладов и статистических отчётов. Именно к таким событиям я бы отнёс сегодняшний визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шушу, Ханкенди и Агдам. В ходе визита имело место открытие восстановленных и новых объектов, участие главы государства в закладке фундаментов будущих зданий, ознакомление с ходом строительства.

И за каждым из этих событий стоит очень глубокий смысл. Речь идёт о последовательном возвращении жизни на земли, которые после десятилетий армянской оккупации оказались разорены, опустошены и фактически вычеркнуты из нормального экономического и общественного развития Азербайджана. А чтобы понять значение происходящего сегодня, достаточно вспомнить, каким был Агдам после освобождения.

Когда-то это был один из крупнейших и наиболее развитых городов Карабаха, с десятками тысяч жителей, предприятиями, школами, больницами, культурными учреждениями и оживлённой городской жизнью. После оккупации в 1993 году от него практически ничего не осталось. Город был разграблен, разрушен и превращён в безжизненные руины. Именно поэтому за Агдамом закрепилось страшное, но очень точное определение - "Кавказская Хиросима".

Это не было журналистским преувеличением ради эффектного заголовка. Достаточно было увидеть оставшиеся после оккупации развалины, чтобы понять, что произошло с некогда процветавшим городом. Разрушения затронули не только жилые дома, но и больницы, школы, промышленные объекты, культурные учреждения, мечети и кладбища. По данным азербайджанского омбудсмена, в Агдамском районе были уничтожены или разграблены сотни объектов различного назначения, а более 126 тысяч жителей оказались вынуждены покинуть родные места.

Не менее трагичной была судьба Шуши. Этот город, имеющий исключительное значение для азербайджанской истории, культуры и национальной идентичности, после оккупации также оказался обескровлен. Были разрушены и разграблены жилые здания, учреждения культуры и образования, исторические памятники, музеи, мечети и дома выдающихся представителей азербайджанской интеллигенции.

Более двадцати тысяч жителей были вынуждены покинуть родной город. Шуша лишилась не только значительной части своего архитектурного наследия, но и привычной городской жизни. На протяжении почти трёх десятилетий она оставалась местом, куда её коренные жители не могли вернуться, а её историческое и культурное значение подвергалось систематическому отрицанию и искажению.

Именно на этом фоне особенно весомо прозвучали слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные накануне, 6 ноября, во время встречи с жителями, переселившимися в сёла Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района. "Армяне 30 лет разоряли эти земли, ничего не построили. Мы же всего за шесть лет вернули в Карабах и Восточный Зангезур около 100 тысяч человек, создав для них самые лучшие условия, которые только возможны", - заявил он.

В этой короткой фразе заключена суть происходящих в освобождённых районах перемен. С одной стороны - три десятилетия разрушения, разграбления и запустения. С другой - шесть лет напряжённой работы, за которые удалось не только восстановить инфраструктуру, но и вернуть десятки тысяч людей к нормальной жизни на родной земле.

И сегодняшние события стали ещё одним подтверждением этих слов. В Шуше глава государства принял участие в открытии после капитального ремонта Государственного центра профессионального образования. Это не просто отремонтированное учебное здание. Это возможность готовить новое поколение специалистов непосредственно в Карабахе, формировать местные профессиональные кадры, которые будут участвовать в дальнейшем развитии региона.

В Ханкенди глава государства посетил университетскую клинику, где открыто отделение скорой медицинской помощи, а также принял участие в закладке фундаментов библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета. Здесь формируется уже не просто образовательная инфраструктура, а полноценная среда для получения знаний, научной деятельности, медицинской практики и технологического развития.

Не менее символично то, что в этот же день Президент Азербайджана принял участие в открытии после реконструкции Ханкендинского городского стадиона. Спортивный объект, построенный ещё в 1956 году, получил новую жизнь и соответствует современным требованиям. Важен не только сам факт его восстановления. Важно, что Ханкенди постепенно возвращается к полноценной городской жизни, в которой есть место образованию, медицине, спорту, культурным мероприятиям и экономической активности. Город перестаёт быть символом многолетнего конфликта и становится частью созидательного будущего Азербайджана.

В Агдаме же глава государства ознакомился со строительством районной центральной больницы, рассчитанной на 210 коек, и принял участие в открытии двух предприятий Агдамского промышленного парка. Одно из них будет производить ортопедические матрасы, другое - металлопродукцию, востребованную в том числе при строительстве и восстановлении освобождённых территорий. Такие предприятия создают рабочие места, формируют производственную базу, обеспечивают регион собственной продукцией и дают людям возможность не просто вернуться домой, но и работать, зарабатывать, строить планы на будущее. Возрождение территории невозможно свести к строительству красивых жилых домов. Оно становится настоящим только тогда, когда вместе с жильём появляются рабочие места, школы, медицинские учреждения, транспортная инфраструктура, предприятия и условия для развития бизнеса.

В этом и заключается принципиальное отличие нынешнего азербайджанского подхода от того, что происходило на этих землях в период оккупации. Армянская сторона на протяжении тридцати лет не создала здесь условий для нормального развития, не восстановила разрушенные города и сёла, не вернула им прежнюю экономическую жизнь. Напротив, целые населённые пункты были превращены в руины, а значительная часть культурного и исторического наследия оказалась уничтожена или разграблена. Азербайджан же после восстановления контроля над этими территориями поставил перед собой совершенно другую задачу. Она состоит в том, чтобы не просто вернуть их на карту страны, но и сделать их привлекательными для жизни, работы, образования и инвестиций.

Разумеется, за шесть лет невозможно устранить все последствия почти тридцатилетней оккупации. Масштаб разрушений огромен, территориям предстоит ещё долгий путь восстановления, а минная опасность продолжает оставаться серьёзным препятствием для безопасного возвращения людей и полноценного освоения земель. Но уже достигнутые результаты позволяют говорить о том, что Великое возвращение стало успешно реализованным проектом. За которым стоят конкретные семьи, дети, пожилые люди, которые после десятилетий вынужденного переселения вновь получают возможность жить на земле своих предков. И каждый новый построенный дом, открытая школа, больница, предприятие или спортивный объект становится данью памяти тем, кто отдал жизнь за возвращение этих земель.