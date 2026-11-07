В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

8-9 ноября в Баку, на Абшеронском полуострове и в некоторых районах Азербайджана ожидается сильный ветер.

Как сообщает Day.Az, Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый и оранжевый уровни предупреждения в связи с прогнозируемой ветреной погодой.

Согласно оранжевому предупреждению, в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире, Нафталане, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Гусаре, Хызы, Геранбое, Дашкесане и Агстафе ожидается западный ветер. Его скорость усилится до 20,8-28,4 м/с.

Желтое предупреждение объявлено в Кяльбаджаре, Лачине, Джебраиле, Зангилане, Губе, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Шамахе, Сальяне, Габале, Исмаиллы, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабеке, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде. Здесь скорость западного ветра составит 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az