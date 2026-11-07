В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы

Министерство финансов США фактически лишило криптовалютную биржу MEXC Global доступа к американской финансовой системе. Об этом сообщило Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из причин ограничительных мер называется операции, связанные с обходом санкций. По информации американского Минфина, через MEXC за пять лет прошло не менее $16 млрд подозрительных транзакций.

Уточняется, что распоряжение вступает в силу через 30 дней после официальной публикации в федеральном реестре США и запрещает американским финансовым институтам любые транзакции и переводы с MEXC.

Криптобиржа MEXC Global была основана в 2018 году и входит в двадцатку крупнейших мировых платформ по торговле цифровыми активами.