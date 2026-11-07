https://news.day.az/world/1872861.html В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы Министерство финансов США фактически лишило криптовалютную биржу MEXC Global доступа к американской финансовой системе. Об этом сообщило Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы

В мире, 7 ноября 2026 17:00 (UTC +04:00) 397
В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы

Министерство финансов США фактически лишило криптовалютную биржу MEXC Global доступа к американской финансовой системе. Об этом сообщило Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из причин ограничительных мер называется операции, связанные с обходом санкций. По информации американского Минфина, через MEXC за пять лет прошло не менее $16 млрд подозрительных транзакций.

Уточняется, что распоряжение вступает в силу через 30 дней после официальной публикации в федеральном реестре США и запрещает американским финансовым институтам любые транзакции и переводы с MEXC.

Криптобиржа MEXC Global была основана в 2018 году и входит в двадцатку крупнейших мировых платформ по торговле цифровыми активами.

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Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 6 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 764
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 6 ноября 13:34 (UTC+04), Общество 873
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 6 ноября 13:26 (UTC+04), Общество 770
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 6 ноября 13:14 (UTC+04), Культура 856
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 6 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 743
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 10 505
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 1 412
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 736
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 14 530
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 6 ноября 12:38 (UTC+04), Спорт 761
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 6 ноября 12:30 (UTC+04), Общество 864
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 6 ноября 12:26 (UTC+04), В мире 1 727
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 6 ноября 12:22 (UTC+04), Экономика 1 614
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 6 ноября 12:18 (UTC+04), Общество 805
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 6 ноября 12:12 (UTC+04), Экономика 1 617
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 6 ноября 12:08 (UTC+04), Политика 1 663
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 6 ноября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 627
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 6 ноября 11:57 (UTC+04), Общество 1 293
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 6 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 794
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 6 ноября 11:50 (UTC+04), В мире 1 778
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 6 ноября 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 809
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 6 ноября 11:32 (UTC+04), Общество 1 204
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