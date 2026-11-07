В Будапеште отметили День Победы Азербайджана - ФОТО

В Будапеште состоялось мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы. Организатором выступило посольство Азербайджана в Венгрии при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.



Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие послы зарубежных стран, аккредитованные в Будапеште, представители венгерских организаций, члены азербайджанской диаспоры и другие гости.



Встреча началась с исполнения государственного гимна Азербайджана и минуты молчания в память о шехидах. Затем гостям показали видеоролик о пути Азербайджана к Победе.

Выступая на открытии, посол Азербайджана в Венгрии Эсмира Джафарова рассказала об историческом значении победы в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Ильхама Алиева. Она подчеркнула, что освобождение Шуши 8 ноября 2020 года стало переломным моментом войны и символом исторической Победы страны.



Посол также рассказала о восстановлении освобожденных территорий, строительстве современной инфраструктуры и возвращении бывших вынужденных переселенцев в родные края.

В художественной части мероприятия состоялся концерт тариста Бахтияра Мамедова и пианистки Инчи Мамедовой. Для гостей также организовали фотовыставку, посвященную Победе и восстановительным работам на освобожденных территориях, а завершился вечер приемом с блюдами национальной кухни Азербайджана.





